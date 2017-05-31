هنأ المشرف العام للمشاريع الخيرية في مصر بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي القيادة السياسية وكل أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأعلن العبيدلي عن سعي النجاة الحثيث لتفطير عدد 50 ألف صائم عبر مشروع توزيع السلة الرمضانية بالعديد من المحافظات المصرية وذلك عبر مكاتب الجمعية المنتشرة في شتى المحافظات وبالتعاون مع جمعية مصر الخير، ويأتي ذلك انطلاقا من دور النجاة الرائد تجاه استثمار مواسم الخير ومساعدة المحتاجين وفتح أبواب الخير أمام المحسنين والمتصدقين. هذا، وتكفي السلة 5 أفراد طوال الشهر الكريم تقريبا.

وقال العبيدلي: نحن ننوب عن المحسنين في إيصال صدقاتهم وخيراتهم للمستفيدين ونتحمل في سبيل ذلك المتاعب ونتعرض للصعوبات والمخاطر من أجل إيصال تلك الأمانة لمستحقيها، والجمعية على سبيل المثال حيال مشروع توزيع السلة الرمضانية تقوم باختيار المنطقة التي سيتم فيها التوزيع ونحرص على أن تكون شريحتنا من ذوي الأجور البسيطة والمحتاجين، والتوثيق بالصور والفيديوهات واعداد التقارير التي تعكس الجهود التي بذلت تجاه تنفيذ هذا المشروع، فالجمعية تحمل عن المتبرع هذه الصعاب ويستطيع وهو جالس في منزله أن يشاهد خيراته وهي توزع على مستحقيها.

واختتم العبيدلي مذكرا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»، فهذه بشرى سارة للمحسنين وباب خير عظيم وفرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم للتواصل ودعم مشاريع الجمعية المتنوعة من خلال الاتصال على 97277745 أو 1800082.