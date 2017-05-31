دشنت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين مشروعها الخيري السنوي لتوزيع وجبات إفطار الصائم الجاهزة على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بدعم كريم من أهل الخير في الكويت الشقيق.

يأتي المشروع ضمن جملة مشاريع الفلاح الخيرية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم.

وقال د.رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية: إن مشروع إفطار الصائم هو برنامج سنوي تنفذه الفلاح الخيرية امتثالا لقوله تعالى: (من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا).

وبين د.طنبورة أن المشروع يهدف إلى إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائمين، وسد حاجة فقراء المسلمين وعامتهم لوجبة إفطار صائم، سواء في المساجد أو المؤسسات أو المنازل أو التجمعات والأحياء السكنية.