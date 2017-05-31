ناقش المشاركون في الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة البحوث المقدمة حول موضوع «التمليك والمصلحة ونتائجه» وانتهوا إلى القرارات التالية:

1- التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) (التوبة: 60)

شرط في إجزاء الزكاة، والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج، كآلات الحرفة وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل.

2- يجــــوز إقامـــة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه.

3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:

(أ) يستفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.

(ب) يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.

(ج) إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة. إعطاء الزكاة للفروع والأصول والأقارب والزوج والزوجة:

لا يعطي المزكي من زكاة ماله كل من تلزمه نفقتهم (شرعا أو قضاء) من الأصول والفروع والزوجة والأقارب بسبب الفقر أو المسكنة.

ويجوز إعطاؤهم من الزكاة لسبب آخر (كالغارمين).

ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب من غير الأصول والفروع ومن غير من تلزمه نفقتهم إذا كانوا مستحقين لها، بل إعطاؤهم أولى من إعطاء غيرهم.