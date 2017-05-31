قال مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون إن الجمعية أعدت الكثير من مشاريع البر والخير والإحسان، منها مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه هذا العام في الكويت وسورية والفلبين وقرغيزيا واليمن ومصر وطاجيكستان وبورما، مبينا أن الجمعية تنفذ المشروع بطريقتين، إما توزيع الوجبات أو على شكل مواد تموينية تكفي المحتاجين والفقراء طوال الشهر الفضيل بما في ذلك السحور.

وأوضح أن الجمعية تنفذ هذا المشروع تحت شعار لأجر مرتين وتخص الأسر المحتاجة والفقيرة وأسر الأيتام والمعاقين بالإفطار، كونهم الأشد حاجة والأكثر طلبا للعون، مضيفا أن سعر الوجبة الواحدة للصائم طوال الشهر 18 د.ك، في حين تبلغ تكلفة إفطار الصائم في الكويت طوال الشهر 37.500 د.ك.

وأعلن أن الجمعية قامت بتوزيع المرحلة الثالثة من المواد الغذائية، حيث تم توزيع مئات من السلات الغذائية المحتوية عشرات الكيلوات من التموينية والوافية للأسر المحتاجة والفقيرة في محافظة تعز. وقد أعربت أكثر من أسرة عن امتنانهم الكامل وشكرهم الكبير على هذه المنحة المقدمة من الجمعية التي ستغيث مئات الأسر في شهر رمضان المبارك.

وأردف بأن الجمعية قدمت أكثر من 1500 سلة غذائية تشمل المواد التموينية المختلفة التي تكفي الأسرة طوال شهر رمضان المبارك وتم توزيعها على الأسر في الداخل السوري، وتحديدا في منطقة دير حسان في مخيم أبناء مهين، وشملت التوزيعات أسرا غابت عنها المساعدات فترات كبيرة، وجاءت هذه السلال كإغاثة رمضانية تموينية عاجلة تبرع بها أحد المحسنين من الكويت.