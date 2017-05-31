هنأ نائب رئيس لجنة زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر الشراح القيادة السياسية وجميع أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء، بقدوم شهر رمضان المبارك سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وبين الشراح أن اللجنة ترعى العديد من الأسر الكويتية ونقدم لهم المساعدات بعد استيفاء جميع الأوراق الرسمية، ويقدر عدد الأسر المستفيدة سنويا بـ 400 أسرة تتنوع حاجتها منها الأيتام حيث تبلغ كفالة اليتيم 15 دينارا ونقوم بمتابعة اليتيم ومساعدته على إتمام تعليمه ليكون فردا منتجا صالحا للمجتمــع ولله الحمد من الأيتام الذيـن تكفلهم الجمعية من درس الطـب وتخرج ويعمل حاليا طبيبا يعالــج المرضى ويسكن آلمهـم ويقــوم بدوره الرائد تجــاه خدمــة المجتمع.

وتابع: كذلك نقدم المساعدات للأرامل، المطلقات، المرضى، أسر السجناء، ضعاف الدخل، الغارمين، فنحن قنطرة تواصل بين أهل الخير والمستفيدين ننوب عنهم في تنفيذ المشاريع الخيرية والإشراف عليها ونلبي رغبات المتبرعين في اختيار المشاريع التي تقدم الخدمات لمئات المستفيدين.

وأضاف الشراح لدينا كذلك مشروع إطعام الطعام والذي يعتبر واحدا من المشاريع الأساسية لدى اللجنة حيث نقدم من خلاله كوبونات المواد الغذائية ويستفيد منه ما يزيد على 180 أسرة داخل الكويت، كما أن اللجنة تقوم بتوزيع 6000 وجبة إفطار صائم، طوال الشهر المبارك، وتبلغ قيمة الوجبة 1.250 .

للتواصل ودعم مشاريع اللجنة يمكن زيارة مقرها بالأندلس ق 3 الشارع الرئيسي مقابل السوق المركزي القديم هاتف 24880600 والخط المباشر 67675959.