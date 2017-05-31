الدبوس: 40 ديناراً تكلفة إجراء العملية الجراحية لمريض العيون

تقدم مدير عام لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس بتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والحكومة وجميع أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء، بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وعدد الدبوس مشاريع اللجنة قائلا: نسعى لإقامة المشاريع الخيرية الكبرى التي تعزز التنمية المستدامة وتساهم في خلق فرص جديدة لكسب الرزق ومنها المشاريع الإنتاجية فمن خلالها نستثمر الطاقات المعطلة ونحولها إلى منتجة ونرفع عنها ذل السؤال، كما لدينا مشروع المخيمات الطبية ومن خلاله نعالج مرضى العيون الذين يعيشون سنوات طويلة في ظلام بسبب عدم توافر تكلفة إجراء العملية الجراحية التي تبلغ 40 دينارا، كذلك لدينا مشروع بناء بيوت الفقراء والأيتام ومن خلاله نكافح العشوائية ونوفر للمحتاجين المسكن الملائم الذي يحفظ للإنسان كرامته.

ومن مشاريع اللجنة المساعدات الشهرية والمقطوعة التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة التي تعيش بالكويت فبعضها لا يستطيع دفع إيجار المنزل وأخرى الدخل الشهري لا يسد متطلباتها الضرورية فنقوم بالبحث وزيارة الأماكن للتعرف عن كثب على مدى حاجة تلك الأسر ونطلع على الأوراق الرسمية الموثقة وبعدها يتم صرف المساعدة والتي تحدد قيمتها تبعا لحاجة الأسرة.

وبين الدبوس أن متطلبات المستفيدين والمستحقين تزيد على إيرادات اللجنة بكثير، لذا نناشد المحسنين دعم المشاريع الرائدة التي تنفذها اللجنة، فهناك أيتام تكفلهم اللجنة وتصلهم الكفالة بصورة منتظمة بجانب المشاريع الأخرى الكبرى كمركز أهل الكويت الطبي باليمن والذي يقدم خدمات طبية جليلة لشريحة كبيرة من ضعاف الدخل والفقراء باليمن وتم اختيار موقعه الجغرافي بطريقة مميزة ليخدم عشرات القرى النائية.

واختتم الدبوس تصريحه قائلا: من أصعب المواقف التي تؤثر في نفسي، عندما يأتي المستفيدون ولا نجد ما نعطيهم لضعف الإيرادات وزيادة الحالات التي تستحق المساعدة، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أدعو محسني ومحسنات الكويت للتعاون مع لجنة زكاة الفحيحيل ودعم مشاريعها الخيرية والإنسانية. للتواصل 90028343