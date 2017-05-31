تقدم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية خالد محمد الهضيبان بالتهنئة إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك.

وبمناسبة فوزه قبل أسبوع في انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية ممثلا عن جمعية الفحيحيل التعاونية وترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد، أعرب الهضيبان عن شكره وتقديره لجميع أعضاء مجالس الإدارات التي دعمته للوصول إلى هذا المنصب وخاصة رئيس وأعضاء جمعية الفحيحيل.

وذكر أن هذا المنصب تكليف وأن المهمة صعبة لكنه سيعتمد على الله ثم تحفيز العمل الجماعي، لافتا إلى الفكرة الواحدة تشعل فتيل الإبداع ولكي تستمر لا بد لها من جهد جماعي عبر المشاركة التفاعلية وليس القيادة التحكمية.

وأضاف الهضيبان: سنتقبل النقد البناء بصدر رحب، وهدفنا أن نكون يدا واحدة من أجل النجاح ولن نتخذ قرارا إلا بعد حوار ونقاش تسبقه دراسة وينتهي بتصويت لكي ندعم ونطور ونعزز مسيرة العمل التعاوني.

واختتم بالتأكيد على ضرورة مد جسور التواصل بين الاتحاد وجمعياته لمعالجة الظواهر السلبية والسعي إلى النجاح من خلال المرونة في العمل والتعلم من الأخطاء والاستفادة منها بما يحقق لنا أفضل النتائج المرجوة.