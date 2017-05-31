كريم طارق

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكتيب الخاص بلائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بناء على القرار الإداري رقم (583) الذي تم إصداره في سنة 2016 بشأن إعداد قواعد وأسس لائحة تنظيم تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي.

وبينت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة أسيل المزيد أن هذا الكتيب يحتوي على اختصاصات إدارة تقدير الاحتياج والوحدات التابعة لها في المحافظات، كما يتضمن طلبات تقديم تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، وهي أن يتقدم صاحب العمل بنموذج طلب تقدير الاحتياج موقعا من المفوض بالتوقيع عنه مرفقا به المستندات المهمة والتي تشمل: صورة الترخيص، صورة حديثة من شهادة المعلومات المدنية، صورة من عقد الإيجار للمنشأة، إيصال إيجار حديث، صورة من اعتماد التوقيع، وأي مستندات أخرى تطلبها وحدة تقدير الاحتياج من صاحب العمل أو ممن يفوضه.