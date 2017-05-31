بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن توجه لتوقيع بروتوكول تعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة التعليم العالي قريبا يهدف إلى ابتعاث الطلبة الراغبين في دراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران ضمن بعثات التعليم العالي.

وأشارت الصبيح إلى أن هذا التوجه سيتم تطبيقه لأول مرة في الكويت انطلاقا من أهمية دعم الشباب وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، مشيدة في هذا الصدد بجهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وكذلك وكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي ومجلس إدارة الخطوط الذي لا يتوانى في تقديم المقترحات التي تساهم بشكل كبير في خدمة الشباب وتطوير العمل في «الكويتية».

وأوضحت انه سيتم توقيع بروتوكول التعاون لابتعاث الطلبة بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم خصوصا ان دراسة الطيران مكلفة ماليا قد تصل إلى 50 ألف دينار على مدى سنتين كان يتحملها الطالب، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض الطلاب عن هذا النوع من الدراسة.

وأضافت انه وفقا لبروتوكول التعاون الذي يستمر 3 سنوات ويشتمل على 180 مقعدا دراسيا بواقع 60 مقعدا سنويا ستشرف «الكويتية» على اختيار الطلبة الراغبين في الدراسة وفق الاشتراطات الأكاديمية والعلمية والاختبارات المقررة بالتوافق مع التعليم العالي وستلتزم الكويتية بتعيينهم في حال تخرجهم كما سيحصل الطالب المبتعث على جميع الامتيازات التي تمنح لطلبة البعثات.

وذكرت ان إجمالي أعداد الطيارين والمساعدين في الخطوط الكويتية يبلغ 329 طيارا ومساعد طيار، مشيرة إلى وجود نقص في الأعداد يقارب 120 طيارا ومساعد طيار وان خطة الابتعاث الجديدة ستوفر هذه الأعداد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مضيفة ان دراسة المبتعثين في مجال الطيران ستكون في بريطانيا اعتبارا من العام الحالي 2017، حيث سيكون هذا البرنامج ضمن خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع «الكويتية» التي ستوفر الوظيفة للخريجين فور تخرجهم في إطار دعم الشباب وتنمية وتعزيز رأس المال البشري.