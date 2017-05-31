إهداء لضيف الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ضيفٍ من الدوحة لفا دارنا اليوم

والضيف له عند العرب كل توجيب

يا مرحبا حياك في دار السلوم

ضيفٍ عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدّر، ومحشوم

يا بن حمد حييت باسم المعازيب

عند ابوناصر شيخنا قايد القوم

شيخ السياسة مطوعٍ كل تصعيب

يا مرحبا، وقلوبنا دايم الدوم

تدعي، عسى ما نفترق بالاساليب

تدعي، عساها تجتمع كل العزوم

والنفس تبقى مخلصة ما بها ريب

ونجم الخليج الفارقٍ عن النجوم

يبقى على ماكان في سدة الطيب

متـوحّـدٍ متـماسكٍ مـا به اثـلوم

يــدٍ مـع يـدٍ نزيـح الأصـاعيـب

لامن رمانا رامي الشر بسهوم

ينوي يـبث التفرقه والتخـاريـب

نكسر سهمـه ونجعل اعلومه اعلوم

ونـأدبه في فعـلـنا خير تأديب

يرجـع كسـيرٍ نادمٍ كله هـموم

من فعلنا خابت نواياه، ويخيب

طبع الخليجي حاكمٍ ويّه محكوم

في صف واحد يدحرون الاجانيب

الحب فيهم والوفا، شي محسوم

وغيم التخالف وان بدا، يوم ويغيب

ويـا الله يلّـي مبصـرٍ كل مكتوم

يا سامعٍ دعواي يا عالم الغيب

اجعل خليج العز في عزته دوم

شامخ كما روس السيوف المحاديب

ويا مرحبا حياك في دار السلوم

ضيفٍ عزيز، ولك من الدار ترحيب

ما بيننا، غالي، مقدّر، ومحشوم

يا بن حمد حييت باسم المعازيب