هنأ مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية أنس الصالح بحلول الشهر الفضيل.
كما وجه المستشار الجلاوي التهئنة الي إخوانه وابنائه رجال الجمارك كافة بهذا الشهر الكريم، مثمنا جهودهم الواضحة والملموسة في خدمة الكويت وأهلها.