«ربنا ينتقم منك.. والله العظيم كنت حاموت»

الفنانة سما المصري بعدما وقعت ضحية مقلب من مقالب الممثل هاني رمزي في برنامجه «هاني هز الجبل»، حيث وقفت بها السيارة على حافة جبل بلبنان ضمن خدعة البرنامج بالتأكيد، ثم تم سحبها بونش، ما جعل سما تتعرض لإغماء حقيقي نتيجة الرعب الذي عاشته لتكتشف في النهاية انه مجرد مقلب.