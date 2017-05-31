أعربت سفارتنا لدى الولايات المتحدة عن امتنانها لجهود القوات الأميركية التي شاركت في تحرير البلاد من الاحتلال العراقي في موكب يوم الذكرى الوطنية الأميركية.

ويوم الذكرى هو عطلة وطنية في الولايات المتحدة مخصص لتكريم الجنود الأميركان الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وفي هذا العام يعتبر الموكب هو أكبر حدث تذكاري في البلاد يضم قدامى المحاربين في كل صراع منذ الحرب العالمية الثانية إلى العراق وأفغانستان.

وقال السفير الشيخ سالم العبدالله لدى الولايات المتحدة في بيان عبر الفيديو «في عامي 1990 و1991 شاهدنا بإعجاب كيف عرضت القوات المسلحة الأميركية نفسها للضرر لتحرير بلادي.. ولهذا السبب نحن موجودون في اليوم التذكاري لنقول لكم شكرا».

من جهته، قال الملحق العسكري في واشنطن اللواء الركن بحري مرزوق البدر لـ «كونا» ان الكويت «تعبر عن امتنانها لمشاركة رجال ونساء أميركيين يقودون ائتلافا يضم اكثر من 30 دولة لتحرير الكويت من العدوان العراقي».