الكلية تضم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ولدينا أكثر من 10 عمداء سابقين في كليات الحقوق

يتوجب على الطالب الالتزام بنسب الحضور المحددة وهي 80% أي ما يعادل 9 ساعات دراسية

تدريب ميداني عملي لطلابنا لنضمن قدرة الخريج على خوض غمار سوق العمل بكفاءة

لا يتخرج الطالب في الكلية إلا بعد أن ينهي على الأقل 8 مقررات قانونية باللغة الإنجليزية

أرسلت الكلية مؤخراً 3 طلاب متفوقين لدراسة الدكتوراه على نفقتها في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية

أغلب خريجينا يعملون في أماكن مرموقة كالنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وأغلب مؤسسات ووزارات الدولة

نقبل الطلبة المحولين من جامعات معتمدة بشرط أن يكون الطالب حاصلاَ على معدل 2.33

الحد الأدنى لقبول الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة 70% ولطلبة البعثات الداخلية 80%

الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية ولدينا 241 طالب ماجستير تخرج منهم نحو 32 طالباً

نسعى للحصول على اعتماد عالمي للانضمام إلى مصاف كليات القانون العالمية

الكلية لديها لوائح وقوانين صارمة تطبق بمسطرة واحدة على الجميع

مستمرون في تسلم طلبات الالتحاق حتى شهر أغسطس والدراسة ستبدأ يوم الأربعاء 6 سبتمبر

2758 طالباً سجلوا بالكلية منذ تأسيسها ونسبة الطلبة الكويتيين تبلغ 90%

لدينا 1479 طالباً حصل منهم 656 طالباً على درجة الليسانس

آلاء خليفة

انطلقت كلية القانون الكويتية العالمية عام 2010 لتنضم إلى قاطرة الجامعات الخاصة في الكويت ولتصبح اضافة ذات قيمة لاسيما انها كلية متخصصة في القانون وتمنح درجات الليسانس وكذلك الماجستير وخلال مسيرتها المضيئة حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات التي جعلتها واحدة من افضل الجامعات الخاصة في الكويت وقبلة كل طالب ينشد جامعة متميزة في مجال القانون.

«الأنباء» استضافت المسجل العام بالكلية د.جمال العيد ورئيس قسم القبول بالكلية د. فوزية الشهاب في «ألو الأنباء» للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم حول نظام الدراسة بالكلية ولغة الدراسة وكذلك الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية.

كما تحدثا خلال الحوار عن الكوكبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الكلية وكذلك أنشطة الكلية المختلفة وجديدها خلال الفترة المقبلة.

فإلى تفاصيل اللقاء:



في البداية نود إعطاءنا نبذة عن الكلية متى تأسست ورسالتها وأهدافها في المجتمع؟



٭ انطلقت كلية القانون الكويتية العالمية عام 2010، وهي متخصصة في القانون وتمنح درجة الدبلوم والليسانس والماجستير ولكن حاليا تم إيقاف الدبلوم مؤقتا، والكلية تضم حاليا حوالي 1479 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة الذين سجلوا منذ انطلاق الكلية وحتى يومنا هذا 2758 طالبا وطالبة ونسبة الطلبة الكويتين منهم تبلغ حوالي 90%.



وبلغ عدد خريجي الكلية حوالي 656 حتى الآن من برنامج الليسانس، اما خريجو برنامج الماجستير فلدينا حوالي 241 طالب ماجستير تخرج منهم حوالي 32 طالبا، ولدينا برنامجان في الماجستير، برنامج ماجستير خاص بخريجي القانون سواء من جامعة الكويت او من أي جامعة معترف بها أخرى، والبرنامج الآخر هو برنامج الماجستير في القانون والعمليات المالية وهو خاص بخريجي التخصصات الأخرى غير القانونية.



محمد راشد: ماذا عن لغة الدراسة في الكلية؟



٭ تتميز كلية القانون الكويتية العالمية بان لغة الدراسة فيها تشمل اللغتين العربية والانجليزية، كما تقدم الكلية كورسات قانونية باللغة الانجليزية لاسيما ان سوق العمل يحتاج الى خريجي قانون على دراية باللغتين الانجليزية والعربية، ولا يتخرج الطالب في الكلية الا بعد ان ينهي على الأقل 8 مقررات قانونية باللغة الانجليزية.



أحمد الشمري: هل هناك نية لطرح برامج على مستوى الدكتوراه في القانون مستقبلا؟



٭ حاليا ترسل الكلية عددا من طلابها المتفوقين الى الخارج لدراسة الدكتوراه وقامت الكلية مؤخرا بإرسال 3 طلبة متفوقين لدراسة الدكتوراه في الخارج على حساب الكلية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.



وخطة طرح برامج على مستوى الدكتوراه في كلية القانون الكويتية العالمية موجودة ولكن ما زالت قيد الدراسة والبحث.



العنود: ما هي نسب وشروط القبول في كلية القانون الكويتية العالمية ؟



٭ لدينا فئتان للقبول الفئة الأولى هم الطلبة الذين يتقدمون للحصول على ليسانس القانون على نفقتهم الخاصة والفئة الثانية لطلبة البعثات الداخلية عن طريق مجلس الجامعات الخاصة وتختلف نسب القبول للفئتين، وبالنسبة للطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يشترط ان يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة بنسبة 70% فما فوق سواء في القسمين العلمي او الأدبي، اما طلبة البعثات الداخلية فيشترط ان يكون الطالب حاصلا على 80% فما فوق للقسمين العلمي والأدبي.



والشرط الثاني خاص بتقديم اختبار القدرات في اللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى المقابلة الشخصية للطالب وعند اجتيازه اختبار القدرات بإمكانه ان يلتحق بالكلية، وحاليا بدأنا باستقبال طلبات الطلبة الراغبين في الدراسة بالكلية على نفقتهم الخاصة، كما اعلن مجلس الجامعات الخاصة مواعيد استقبال طلبات التحاق البعثات الداخلية، ونود التأكيد على ان قبول طلب التحاق الطالب لا يعني قبول الطالب في الكلية فلابد من انتظار نتيجة الثانوية العامة والتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة للالتحاق بالكلية.



سهام: اعلم ان من شروط القبول بكلية القانون الكويتية العالمية اجتياز الطالب لاختبار قدرات في اللغة الانجليزية، ولكن اذا رسب الطالب في الاختبار هل يمكنه الالتحاق ببرنامج تمهيدي للغة الانجليزية في الكلية؟



٭ نحن نمنح الطالب فرصتين لتقديم اختبار القدرات في اللغة الانجليزية، ولدينا في الكلية مقررات في اللغة الانجليزية ووفقا للدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار القدرات يحدد له المستوى الذي سيلتحق به سواء في اللغة العربية او الانجليزية، وما يميز الكلية انها لا تقصر الفصل الدراسي الأول فقط على اللغة الانجليزية وإنما بإمكان الطالب ان يأخذ مقررات اللغة الانجليزية او اللغة العربية بالتساوي مع مقررات القانون الفعلي، والكلية لا تقدم برنامجا تمهيديا في اللغة الانجليزية ولكن يحصل الطالب على مقررات اللغة وفقا للدرجة التي يحصل عليها في اختبار القدرات.



سعود العنزي: ما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟



٭ لابد من إحضار شهادة الثانوية الأصلية بالإضافة الى صورة المدنية وصورة جواز و4 صور شخصية ودفع رسوم التسجيل لفتح الملف ولاختبار القدرات، ويمكن للطلبة تقديم طلب التحاق عن طريق الموقع الالكتروني للكلية، ولكن بعد اعلان نتيجة الثانوية لابد من مراجعة إدارة القبول بمقر الكلية في منطقة الدوحة من اجل تسليم المستندات لقبوله في الكلية.



أم خلود: أود ان استفسر عن الرسوم الدراسية وآلية الدفع وهل الكلية توفر نظام الاقساط؟



٭ من بداية انطلاق الكلية لا يوجد نظام الاقساط ولكن لمعرفة آلية الدفع يمكن للطالب مراجعة الإدارة المالية، والكلية تنظر بعين الاعتبار لحالات الطلبة المتعثرين ماليا وتقدم لهم المساعدات وفق الامكانيات المتاحة.



نوال: ما هو آخر يوم لتقديم طلبات الالتحاق؟



٭ بدأنا باستلام طلبات الالتحاق منذ 1 مايو الفائت ومستمرون حتى شهر اغسطس المقبل وذلك بالنسبة للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة اما طلبة البعثات الداخلية فقد حدد مجلس الجامعات مواعيد استلام طلبات الالتحاق من 25 مايو وحتى 15 يونيو.



وهناك فئتان لقبول طلبة البعثات الداخلية في الكلية، فئة خريجي الثانوية العامة وفئة الطلبة الحاصلين على دبلوم القانون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويريدون استكمال دراسة الليسانس بالكلية، وطالب الدبلوم الذي يريد الحصول على بعثة داخلية لدراسة الليسانس بالكلية لابد ان تتم معادلة 30 وحدة دراسية والتي تعادل 10 مقررات دراسية، بالاضافة الى ان يكون حاصل على معدل 3 نقاط وغير مرتبط بجهة عمل.



متى ستبدأ الدراسة بكلية القانون الكويتية للعام الجامعي الجديد؟



٭ ستبدأ الدراسة يوم الاربعاء 6 سبتمبر.



هل الكلية حريصة على الالتقاء والتواصل مع خريجيها بعد التحاقهم بسوق العمل؟



٭ الكلية أنشأت نادي للخريجين ويرأسه احد الخريجين المتفوقين والمتميزين ويلتقون بصفة دورية وينظمون العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الخريجين وبين طلبة الكلية، ومعظم خريجينا يعملون حاليا في أماكن مرموقة في الدولة ومنها النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وفي كل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة ومعظم ردود الأفعال من جهات العمل أكدت ان خريجين كلية القانون الكويتية العالمية متميزين بما حصلوا عليه من دراسة أكاديمية بالإضافة الى تدريب ميداني أهلهم للالتحاق بسوق العمل بجدارة وكفاءة.



ماذا عن أعضاء هيئة التدريس الذين توفرهم كلية القانون الكويتية العالمية ومستواهم العلمي والأكاديمي؟



٭ كلية القانون الكويتية العالمية حريصة على سمعتها الأكاديمية في الداخل والخارج وتضم كوكبة من اعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصات القانون، ولدينا اكثر من 10 عمداء سابقين في كليات الحقوق.



هل تتم مراجعة دورية للمناهج الدراسية ؟



٭ المادة العلمية في الكلية متطورة دائما نظرا لأن القانون متغير وبعض القوانين تصدر تباعا، وبالتالي فإن كلية القانون الكويتية العالمية تحرص دوما على مراجعة مناهجها الدراسية، واضافة كل ما هو جديد في تخصص القانون، وهناك لجنة استشارية للكلية تضم افضل الدكاترة من داخل الكويت وخارجها، تجتمع بصفة دورية لمراجعة المناهج العلمية والتأكد من توافقها مع ما تقدمه أفضل وأعرق الجامعات العالمية.



نود الحديث عن آلية تواصل الإدارة مع طلاب الكلية ودور الرابطة في دعم مطالب الطلبة وإيصالها للإدارة؟



٭ ادارة الكلية متمثلة برئيس مجلس الأمناء ورئيس الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية يتبعون سياسة الباب المفتوح، وأيضا تجمع إدارة الكلية علاقة تعاون مع رابطة طلبة كلية القانون باعتبارها الممثل الشرعي للطلبة والإدارة ترحب دوما بكافة المقترحات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية في الكلية، وهناك ممثل من رابطة طلبة كلية القانون في مجلس الكلية كما ان اجتماعاتنا الخاصة يحضرها ممثلون من الرابطة لاسيما ان إدارة الكلية على قناعة تامة بأن رأي الطالب مهم في كل القرارات التي تصب في الصالح العام.



ما مدى جدية الكلية في التعامل مع التزام الطالب بالحضور وتطبيق اللوائح على من يتخطى نسبة الغياب المسموح بها؟



٭ كلية القانون الكويتية العالمية لديها الكثير من اللوائح والقوانين الجادة والصارمة والتي تطبق على جميع الطلبة بمسطرة واحدة، ويتم انذار الطالب في حال تعدى نسبة الغياب المسموح بها والتي قد تصل في بعض الأحيان الى الحرمان من المادة، ويتوجب على الطالب الالتزام بنسب الحضور المحددة وهي 80% «بما يعادل 9 ساعات دراسية» وهناك لجنة للشؤون الطلابية تنذر في تلك الحالات وتحدد العقوبات وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين.



فرح: هل الكلية تسمح بالتحويل من كليات أخرى ؟



٭ نعم، كلية القانون الكويتية العالمية تسمح بالتحويل من جامعات أخرى، بشرط ان تكون جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي، ويجوز لكل طالب ان يحول من أي جامعة من الجامعات المعتمدة ويكون حاصلا على معدل 2.33، كما يشترط ان يكون قد أتم سنة دراسية كاملة في الجامعة المحول منها وتتم معادلة 4 مقررات دراسية له، واذا لم يتم استيفاء شرط معادلة المقررات ننظر الى شهادة الثانوية العامة بشرط ان يكون حاصل على نسبة 70% فما فوق، ووفقا للائحة الكلية لا نقبل الطلبة المفصولين سواء من جامعة الكويت او من أي جامعة اخرى داخل او خارج الكويت.



ماذا عن الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي حصلت عليه الكلية في 2014؟



٭ مجلس الجامعات الخاصة منح الكلية الاعتماد المؤسسي لكلية القانون الكويتية العالمية، بعدها قام بمراجعة مناهجها الدراسية واساتذتها ومستوى خريجيها، ونحن نسعى في المستقبل للحصول على اعتماد عالمي ونكون من مصاف كليات القانون العالمية.



نود تسليط الضوء على برامج التدريب الميداني التي توفرها الكلية لطلابها بالتعاون مع الجهات الخارجية في مختلف تخصصات الكلية ؟



٭ كلية القانون الكويتية العالمية حريصة على تقديم التدريب العملي للطالب بجانب تحصيلهم الاكاديمي النظري بما يساهم في تخريج كوكبة من الخريجين المؤهلين والقادرين على خوض غمار سوق العمل بكل تميز، كما ان الكلية تقدم كورسا تدريبيا للطلاب ويحصل الطالب الذي يجتاز الكورس على درجات اضافية بحيث يتدرب الطالب في النيابة العامة وادارة التحقيقات والفتوى والتشريع وايضا في شركة اوريدو.

دليل الكلية متوافر إلكترونياً ويضم كل المعلومات

نصح د.جمال العيد جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية القانون الكويتية العالمية بقراءة دليل الكلية المتوافر على الموقع الإلكتروني، كما ان هناك نسخا متوافرة في مبنى الكلية لدى إدارة القبول، موضحا ان دليل الكلية يضم كل المعلومات التي يحتاجها الطالب والخاصة بنظام القبول في الكلية ونسب وشروط القبول ونظام الدراسة والرسوم الدراسية وغيرها من الارشادات والمعلومات.

أنشطة طلابية

أكد وفد كلية القانون الكويتية العالمية اهتمام الكلية بتنظيم الأنشطة الطلابية التي تصقل مهارات وخبرات الطلاب بجانب اهتمامهم بالتحصيل العلمي الأكاديمي، لافتين إلى ان طلاب الكلية يشاركون في جميع الأنشطة سواء داخل الكويت أو خارجها ومنها المؤتمرات ودوري المناظرات وأنشطة رياضية والمحكمة الصورية ومسابقة جيسوب.

المؤتمر السنوي والأنشطة الطلابية

من ضمن رسالة الكلية القانون الكويتية العالمية خلق بيئة تعليمية مشجعة للطلبة وهناك إدارة خاصة للأنشطة الطلابية تتولى الاشراف على مشاركات الطلبة في الأنشطة سواء الرياضية او الاجتماعية او الثقافية، ومن ابرز أنشطة الكلية تنظيم المؤتمر السنوي واختيار افضل المواضيع التي يقدمها الباحثون للمشاركة في المؤتمر بما يثري عملية النقاش والحوار، والاطلاع على كل ما هو جديد بالنسبة للقوانين سواء المحلية او العالمية.

جهود حثيثة لقسم العلاقات العامة والإعلام

باقة ورد لرئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية القانون الكويتية العالمية الموظف المجتهد شعلة النشاط في الكلية عادل العنزي على جهوده الحثيثة طيلة العام الجامعي في تغطية اخبار الكلية والتواصل الرائع مع ممثلي وسائل الإعلام «يعطيك العافية يالعنزي وعساك عالقوة».

صالة رياضية ومسرح

ذكر د. جمال العيد ان الكلية بصدد إنشاء صالة رياضية على مستوى عال وايضا صالة اخرى متعددة الاستخدامات تضم مسرحا كبيرا ليستضيف كل مؤتمرات ولقاءات الكلية والمسابقات العالمية التي تقوم بتنظيمها، مؤكدين ان KILAW تنشد الأفضل دائما لطلابها بشكل خاص وللمجتمع الخارجي بشكل عام.

تقديم طلب الالتحاق شخصياً

أكدت د.فوزية الشهاب ان الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية القانون الكويتية العالمية عليهم الاسراع في تقديم طلبات الالتحاق وتقديم كل المستندات المطلوبة، لافتة الى ان الكلية خصصت رقما خاصا للاستفسارات وهو 69300470، مشددة على ضرورة حضور الطالب الى الكلية لتقديم طلب الالتحاق.

«بوث» للكلية في مجمع الأفنيوز

اعلن وفد كلية القانون الكويتية العالمية انه سيتم توفير «بوث» للكلية في مجمع الأفنيوز بداية من 25 مايو ولمدة اسبوع كامل، اما الاسبوع الذي يليه فسيكونون متواجدين في 360 مول بما يتيح الفرصة للرد على اسئلة واستفسارات الطلبة وأولياء أمورهم وأيضا تسجيل بياناتهم.

درع تكريمية لـ «الأنباء»

في لفتة كريمة من كلية القانون الكويتية العالمية تم تقديم درع تكريمية لرئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق تسلمه نيابة عنه نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، كما تم تكريم الزميلة آلاء خليفة بتقديم درع تكريمية لها، كل الشكر والتقدير لإدارة كلية القانون الكويتية العالمية.