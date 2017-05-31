عبدالله الراكان

قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الإصلاح الاجتماعي م.يوسف الفيلكاوي ان استقبال المهنئين بشهر رمضان في جمعية الإصلاح عادة تقوم بها ادارة الجمعية سنويا لزيادة التواصل مع المجتمع الكويتي ومع اعضاء الجمعية وهي فرصة لتجديد العلاقات والالتقاء برموز المجتمع الكويتي، لافتا إلى ان هذه ميزة بالمجتمع الكويتي تعبر عن الترابط والأخوة وروح الألفة بين أفراد المجتمع الواحد يجب ان نحافظ عليها.

واضاف الفيلكاوي في تصريح لـ «الأنباء» مساء أمس على هامش حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك في منطقة الروضة ان لجان جمعية الإصلاح في شتى تخصصاتها الداخلية والخارجية تعمل في تقديم الإفطارات في شهر رمضان في المساجد والمنتديات المختلفة وتتواصل مع الأسر المتعففة تفعيلا لفريضة الزكاة وتعزيزا للترابط والتراحم بين افراد المجتمع، موضحا ان لجنة الرحمة العالمية تعمل نشاطها الخارجي الخيري التنموي في اوروبا والشام واليمن وشرق آسيا، موضحا ان الأنشطة التي تقوم بها تسد من احتياجات المسلمين مضيفا ان لجان النشء الداخلية وفرت المعتكفات الرمضانية التي يلتقي فيها النشء يحفظون القرآن والتي تستمر لعشرين يوما وبشكل متواصل والتي توفر الأجواء الإيمانية المطلوبة لحفظ القرآن.

بدوره قال مدير ادارة العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي عبدالرحمن الشطي ان الجمعية تحرص في كل مناسبة ان تستقبل الجمهور الكويتي والتي هي جزء منه، مشيرا إلى ان جمعية الإصلاح تحرص على ان تقدم كل ما هو جديد من الأنشطة الشبابية والنسائية المنتشرة في مساجد الكويت.

وأوضح الشطي ان من الأنشطة المطروحة هذه السنة لشهر رمضان هي معتكفات القرآن الكريم والتي يشرف عليها قطاع الصحف والنشء.