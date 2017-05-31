أعرب أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضو مجلس ادارة جمعية النسيم التعاونية ناصر الشمري عن سعادته عقب فوزه بانتخابات اتحاد الجمعيات ممثلا عن جمعية النسيم التعاونية واختياره أمينا للسر، معربا عن شكره وتقديره لكل من سانده من أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية وكل من دعمه ووقف معه لحصوله على هذا المنصب وخاصة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية والإدارة التنفيذية فيها وجميع العاملين.

وبين الشمري أن هذا المنصب هو في حقيقته تكليف لا تشريف، وأنه سيضع نصب عينيه هو وبقية زملائه رئيس وأعضاء الاتحاد العمل على رفعة واستقرار مسيرة العمل التعاوني ومحاولة تحرير الجمعيات التعاونية من بعض القيود التي وضعت عليها وحدت من دورها التي أسست من أجله.

وأكد الشمري أنه لا غنى له عن المشورة الصادقة من جميع التعاونيين وأن صدره قبل مكتبه متسع للجميع للنقد والنصيحة والإشادة من أجل التقدم بالعمل التعاوني الى الأمام وسوف يكون عونا لكل من يسعى الى الانجاز والعمل الجاد.