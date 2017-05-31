أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن مسابقتها التي تحمل عنوان «ديوان العرب»، والتي دأبت على طرحها للجمهور في شهر رمضان المبارك من كل عام بالتعاون مع إذاعة «صوت العرب»، وقد وصلت إلى عامها الرابع.

وتتضمن المسابقة أربع جوائز لأفضل قصيدة تكون منشورة بكاملها في إحدى المجلات الأدبية أو الإصدارات الصحافية أو الدواوين الشعرية أو كتاب مستقل خلال خمسة أعوام، ولم يسبق لها أن فازت بأي جائزة عربية أخرى مماثلة، وأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى على ألا يزيد سن المتسابق على 40 عاما.

وتقدم المؤسسة جائزة أولى وقدرها 6000 دولار والجائزة الثانية 3000 دولار والجائزة الثالثة 1500 دولار والجائزة الرابعة 750 دولارا. وستعلن الجوائز في نهاية شهر فبراير من العام المقبل يصاحبها حفل كبير يقام لتوزيع الجوائز.

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: اننا نسعى من خلال جائزة «ديوان العرب» لتحفيز الشعراء على الارتقاء بالشعر العربي، حيث تخضع المسابقات للجان تحكيم متخصصة بالتعاون مع إذاعة «صوت العرب» العريقة كونها الجهة الإعلامية المهتمة بالثقافة واللغة العربية.

وأضاف البابطين ان هذه المسابقة تنضوي تحت الأهداف الأساسية للمؤسسة التي تقدم جوائز أخرى للشعر في مسعى للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال الشعر الذي يعد منهلا مهما للبلاغة.