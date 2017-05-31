باشرت محافظة الاحمدي من خلال فريقها التطوعي حملة افطار الصائم، لتوزيع نحو 500 وجبة غذائية على الصائمين من رواد الطرق قبيل اذان المغرب في عدد من مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، قال مدير ادارة العلاقات الحكومية والمشرف العام على الفريق التطوعي بالمحافظة حامد الابراهيم ان هذه الخطوة تأتي بتوجيهات ورعاية مباشرة من محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مع اعضاء الفريق التطوعي لتوزيع المهام على المشاركين في الحملة والتي تشمل الانتشار في الاسواق الشعبية والطرق والمناطق الاكثر كثافة خصوصا في منطقتي الاحمدي والفحيحيل الصناعية والمهبولة وابوحليفة.

واضاف ان توزيع الوجبات على الصائمين يستمر لمدة 5 ايام ويشمل العمال المتواجدين في المدن السكنية الجديدة مثل مدينة صباح الاحمد والوفرة، مشيرا الى انه بالتزامن مع توزيع الوجبات قام الفريق التطوعي ايضا وللعام الثاني على التوالي بتوزيع الماجلة الرمضانية على الأسر المتعففة بالمحافظة، لافتا الى انه تم توزيع نحو 250 عبوة تشمل العديد من السلع والمواد التموينية الاساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

وأشار الابراهيم إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسار المسؤولية المجتمعية بالمشروع التنموي بعيد المدى الذي اطلقته المحافظة مطلع العام 2015 تحت شعار «محافظتي اجمل»، مشيدا بتعاون ومشاركة فريق المحافظة التطوعي الذي تولى تنفيذ مهام هذه المبادرة الإنسانية، من خلال المساعدة في تعبئة وتوزيع عبوات الماجلة الرمضانية والوجبات الغذائية.