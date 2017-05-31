شاركت نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م.زينب القراشي في أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي أقيم برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظمته جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخرا بعنوان «المعرفة والعلوم نحو تحقيق التنمية: نقل وتوطين المعرفة والعلوم في المنطقة العربية»، حيث كانت قد شاركت في الجلسة الختامية بمشاركة نخبة من المفكرين والأساتذة العرب، منهم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا د.اسماعيل عبد الغفار، ود.مها بخيت مدير الملكية الفكرية وهدى دحروج عضو المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية والقائمة بأعمال مدير التنمية وتقنية المعلومات في مصر، ود.محمد صيدم كبير علماء الأكاديمية الملكية للعلوم الأردنية، ومديرة سياسة التنمية في «اسكوا» رولا مجدلاني.

وعرضت م.قراشي في مشاركتها تجربة المهندسين الشباب في الكويت في نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال ترؤسهم للجنة قادة المستقبل في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية التابع لـ «يونسكو»، مؤكدة أن هذه التجربة حققت الكثير من أهداف التنمية البشرية على الصعيدين الفردي والمجتمعي.

وقالت اننا في الكويت تمكنا من تفعيل دورنا كشباب من خلال الاستفادة من التجارب العالمية في الاتحاد واستضافتنا لمؤتمر المهندسين الشباب الأول، ومن ثم عقد منتدى التخطيط الاستراتيجي الدولي في الكويت وتاليا في اليابان ومن ثم في البيرو.

وأشارت إلى أن الشباب يتلقون دعما رسميا في الكويت من الجهات الحكومية والخاصة، إلا أن مبادرات الشباب هي العامل الأهم في نجاح مبادراتهم هو روح الاخلاص بالعمل التطوعي وادراكنا بأهميته في نقل التكنولوجيا وتوطينها من خلال قنوات المنظمات العالمية غير الربحية.

وذكرت م.القراشي ان التجربة الكويتية في العمل الشبابي متميزة ولاقت استحسانا من شريحة واسعة من الشباب، كما لاقت اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلاد، موضحة أن هذا الدعم حقق الكثير من آمال وطموحات الشباب.

وقالت إن وجودي كنائبة لرئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية في هذا المحفل العربي الأكاديمي المميز واتاحة الفرصة لعرض تجربتنا أمام هؤلاء الأكاديميين أمر ننظر له في غاية الأهمية، مشيرة الى أنه قد آن الأوان لتغيير النظرة المجتمعية حول المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وهنأت م.القراشي القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله عز وجل على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.