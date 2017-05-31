دارين العلي

تعتزم وزارة الكهرباء والماء انشاء محطة تعبئة للمياه العذبة بمنطقة غرب الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير بدلا من محطة تعبئة المياه القائمة في منطقة مشرف.

وقالت مصادر ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة للعام المالي الجاري 2017/2018 التي ادرجت عددا من المشاريع الجديدة لاول مرة ضمن جداول مشاريع الوزارة المستقبلية ومن بين هذه المشاريع.

ولفتت المصادر الى انه تم تحديد مواعيد الاعلان والتعاقد الخاصة بالمشروع من يوليو 2017 الى يناير 2018 خلال ستة اشهر، اما مرحلة التشييد والبناء والاشراف فمن يناير 2018 الى دخولها الخدمة في يناير 2020 ولمدة 24 شهرا بإجمالي مدة تنفيذ 30 شهرا، مشيرة الى ان الوزارة اعتمدت تكاليف تقديرية لانشاء المحطة بـ 2 مليون دينار ضمن مشاريع امدادات المياه والمباني الصناعية التي تنفذها الوزارة.

واشارت المصادر الى ان الوزارة تهدف من انشاء محطات تعبئة المياه الى توفير المياه العذبة للمناطق غير المتوافر بها من خلال التناكر هذا بالاضافة الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والماء ولتكون المحطة بديلا عن محطة تعبئة المياه في منطقة مشرف المكتظة بالسكان والتي تتسبب المحطة في احداث المزيد من الاختناقات المرورية والحوادث بسبب مرور التناكر ما يسبب ازعاج لاهالي المنطقة التي تعاني من مشاكل عديدة بسبب وجود هذه المحطة وسط المنطقة.