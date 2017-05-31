أكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود اهمية الاجتماع الفني الخاص بمشروع «مبنى الركاب المساند» لمطار الكويت الدولي الذي سيعقد اليوم الاربعاء في العاصمة التركية اسطنبول.

وقال الحمود في تصريح: ان الهدف من هذا الاجتماع هو الاطلاع على النماذج التشبيهية للمطار مع شركة «سينجيز انسات» المشرفة على تنفيذ أعمال المشروع، مشيرا الى انه سيرأس وفد الادارة المشارك في الاجتماع.

وأضاف ان زيارته الى تركيا للمشاركة في هذا الاجتماع تأتي استكمالا للخطوات الفنية لمشروع مبنى الركاب المساند الذي سيزيد الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي.

وأوضح انه تم وضع خطة عمل لتسهيل الأعمال الانشائية لاسيما ان القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا لإنجاز مشاريع البنية التحتية لمرافق مطار الكويت الدولي بأسرع وقت ممكن، اذ يعد المطار الواجهة الحضارية للبلاد.

وتوقع الحمود الانتهاء من انجاز وتشغيل المشروع في العام 2018، اذ تتابع فرق العمل بالتنسيق مع قطاع المشاريع سير الاعمال مع الشركة المنفذة للاسراع في انهاء الاعمال بالسرعة الممكنة وتدشين مبنى الركاب المساند.

ويضم وفد الادارة العامة للطيران المدني المشارك في الاجتماع كلا من نائب المدير العام لقطاع المشاريع فهد الوقيان ورئيس مكتب رئيس الطيران المدني سعد المهيني.