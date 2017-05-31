حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح انه في إطار اهتمامات وزارة الصحة بصحة كبار السن وضمن الاستراتيجية الوطنية الصحية لرعاية كبار السن وخطتها التنفيذية ٢٠١٦-٢٠٢٠ فقد اعدت ادارة الخدمات الصحية لكبار السن حملة وطنيه للتوعية بصحة كبار السن في شهر رمضان المبارك من خلال اصدار نشرات وكتيبات وبوسترات وفيلم توعوي يتناول ارشادات حول التغذية الصحية للمسنين خلال شهر رمضان والتي تتضمن التوعية بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وطبخ الطعام جيدا حتى يتمكن المسن من مضغه بسهوله وتقليل الاملاح والتوابل وتناول الالياف لتفادي الامساك بالإضافة الى تجنب البقوليات الجافة تفاديا لحدوث عسر الهضم لدى المسن، كما تتضمن الارشادات اهمية شرب ٢-٣ ليترات من السوائل يوميا للمحافظة على سلامة الكلى، وأكدت الارشادات التوعوية اهمية تنظيم جرعات الأدوية التي يتناولها كبار السن لعلاج الامراض المزمنة الاكثر شيوعا بين كبار السن.

وأوضح ان الهدف من هذه الحملة التوعوية عن صحة كبار السن هو نشر الرسائل المبنية على الارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة كبار السن وتشجيعهم على اتباع الانماط المعيشية الصحية خلال شهر ومضان وتفادي أي مشاكل صحية قد تحدث بسبب عدم الانتظام في تناول الأدوية خلال شهر رمضان او بسبب اتباع عادات غير صحية للتغذية.

واشار الفلاح الى ان ادارة الخدمات الصحية لكبار السن قد قامت بإنجاز مواد التوعية الصحية من خلال الرجوع لأحدث المراجع العلمية وارشادات منظمة الصحة العالمية وكتابة الرسائل بصورة سهلة ومفهومة.

واضاف ان فيلم التوعية بصحة كبار السن في رمضان سيتم عرضه بشاشات العرض في مواقع الجمعيات التعاونية ويستغرق الفيلم ما يقارب الدقيقة.