عبدالكريم أحمد

تستكمل الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، بعد قليل محاكمة 70 شخصاً بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون متهمون باقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة وكيل النيابة العامة بعدما قررت الجلسة الماضية تخصيص جلسة اليوم لذلك، وجلسة السابع من شهر يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

يذكر أن النيابة العامة نادراً ما تترافع أمام المحكمة، ويتوقع أن تطلب خلال جلسة اليوم بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة المتهمين والقضاء مجددا بإدانتهم عن التهم التي يواجهونها والتي تتعلق بدخول عقار بحيازة آخرين دون موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله والتجمهر والتظاهر غير المرخص ومقاومة رجال الأمن.