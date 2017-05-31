

حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب اشتداد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي، إن البلاد تتأثر في هذه الفترة من العام بموسم (البوارح) الذي يصاحبه نشاط ملحوظ في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة مغبرا عموما مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية التي قد تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الافقية إلى اقل من ألف متر واحتمال انعدام الرؤية على بعض المناطق المكشوفة.

واوضح أن الرؤية ستتحسن بشكل طفيف اثناء ساعات الليل على ان يبدأ التحسن الفعلي في حالة الطقس بعد غد الجمعة، مشيرا الى ان البحر سيكون اليوم معتدلا الى عالي الموج ويتراوح ارتفاعه من أربعة الى ثمانية اقدام.