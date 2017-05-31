أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2017/2018 اعتباراً من 11 يونيو المقبل وحتى 20 منه.

1. النسب والمعدلات الدنيا المطلوبة لتقديم طلبات الالتحاق (للكويتيين وأبناء الكويتيات):

تقبل طلبات الالتحاق من الطلبة الحاصلين على (70% فأعلى للقسم العلمي) و(78% فأعلى للقسم الأدبي).

2. الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (للكويتيين وأبناء الكويتيات) الحاصلين على نسب أقل من النسب الدنيا للقبول: عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ أثناء ساعات الدوام الرسمي في الفترة 11 – 20/6/2017 مصطحبين معهم المستندات المطلوبة، علما بأن النسب الدنيا لقبول طلبات الالتحاق لهؤلاء الطلبة هي:

- للقسم العلمي: 65 % فأكثر أو 2.25 نقطة

- للقسم الأدبي: 72 % فأكثر أو 2.60 نقطة.

3. الشهادات التي يتم قبولها في الجامعة للفصل الدراسي الأول 2017/2018 خريجي العامين الدراسيين 2015/2016 و 2016/2017.