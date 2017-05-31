قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو /حزيران.

يحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وأضاف الجارحي إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

ويبلغ سعر العملة المصرية نحو 18.12 جنيه للدولار اليوم.