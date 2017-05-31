نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأربعاء (31 مايو أيار)إن سفينة حربية وغواصة روسيتين أطلقتا أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على أشخاص وعتاد لتنظيم داعش قرب مدينة تدمر السورية.
ونفذت الفرقاطة (أدميرال ايسن) والغواصة (كراسنودار) الضربة التي قالت وكالات أنباء روسية إنها الأولى من نوعها منذ نوفمبر تشرين الثاني واستهدفت متشددين وعتادا للتنظيم في منطقة شرقي تدمر.
وتابعت الوزارة أن روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق الصواريخ.
ولم تذكر الوزارة متى نُفذت الضربة لكن وكالات أنباء روسية نقلت عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بنفسه الرئيس فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية مساء أمس الثلاثاء (30 مايو أيار)