أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي اليوم الاربعاء أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأضاف الهاشمي أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 1400 متر وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الاقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر الى 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذرت من انخفاض الرؤية الافقية بسبب اشتداد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة