قال وزير النفط عصام المرزوق اليوم الأربعاء إنه يتوقع تحسن أسعار النفط الخام في يوليو /تموز المقبل.

وانخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وقال المرزوق ردا على سؤال عن توقيت تحسن الأسعار "في يوليو إن شاء الله".

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو واحدا بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل.