أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع58.5 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6785 نقطة و2.36 نقطة للوزني و9ر1 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 16.6 مليون دينار كويتي (نحو 54.6 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو81.1 مليون سهم تمت عبر 2806 صفقة.
وكانت أسهم شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(اهلي متحد) و(وطني) و(بوبيان ب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اياس) و(مدار) و(وطنية م ب) و(تحصيلات) و(صفاة عالمي) الأكثر ارتفاعا.