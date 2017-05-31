اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على دعم برنامج التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للسفير الكويتي بعد اجتماع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر ناقشا فيه عددا من الملفات المشتركة بين الجانبين.

واشار السفير الغنيم الى ان دعم دولة الكويت للبرامج التقنية لمنظمة العمل الدولية في منطقة الشرق الأوسط يواكب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الاشقاء الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي ترك بصمات سيئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وهو الامر الذي يساهم بعدم الاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد متصل اشاد السفير الكويتي بدور منظمة العمل الدولية في تبني ازمة عمال فلسطين المتجلي في تقريرها السنوي المخصص لها والذي سوف يتم استعراضه امام المؤتمر السنوي للمنظمة الذي سوف ينطلق في الخامس من يونيو المقبل لمدة عشرة أيام.

واضاف السفير الغنيم ان الاجتماع مع رايدر تناول ايضا جدول اعمال المؤتمر الذي سوف تشارك فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اذ تنظر المنظمة الى دولة الكويت باعتبارها من الدول المثالية في اتباع معايير العمل وليست موضوعة على اي من القوائم السوداء للمنظمة.

وأوضح ان جدول اعمال مؤتمر هذا العام يتناول البطالة بين الشباب في العالم وتلافي الفجوة التوظيفية بين النساء والرجال في اسواق العمل ومكافحة عمل الأطفال وكيفية التعامل مع ازمة اللاجئين والمهاجرين.

وقال الغنيم ان دولة الكويت من خلال مشاركتها عبر وفد حكومي رسمي وآخر ممثلا عن غرفة الصناعة والتجارة الكويتية وثالث ممثلا عن قطاع العمال تحرص على التعاون الكامل مع آليات منظمة العمل الدولية واتباع معاييرها ولوائحها في قوانين العمل والعمال.

وذكر ان التنسيق بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية يتم بشكل سلس وبناء من خلال مكتبها الإقليمي في بيروت اذ تم خلق آليات لتعزيز هذا التعاون وبما يخدم سمعة دولة الكويت الدولية داخل منظمة العمل الدولية.