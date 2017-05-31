حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة الـ "covfefe " ، بعد نحو ست ساعات عكف خلالها رواد مواقع التواصل

الاجتماعي على محاولة تفسير الكلمة غير المفهومة.

وكان ترامب كتب في تدوينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم :"رغم الـ /covfefe/ الصحفية السلبية"، في إشارة على ما يبدو إلى كلمة التغطية

(coverage) الصحفية التي كثيرا ما يصفها ترامب بأنها تنشر "أخبارا

زائفة".

وقام ترامب قبل قليل بحذف التدوينة وكتب مازحا :"من يستطيع معرفة المعنى الحقيقي للـ /covfefe/؟؟؟ استمتِعوا".

وانتشر وسم #covfefe، وأطلق رواد تويتر لخيالهم العنان لتفسير الأسباب

الحقيقية للتدوينة. هل كان الرئيس متعبا؟ أم مخمورا أم أنه ربما نشر

شفرة نووية سرية؟".

وفي إشارة إلى علاقات ترامب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وأرفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة "أنا أستقيل".