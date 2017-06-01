أسامة أبوالسعود

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان وزارة الأوقاف لم ترصد أي مخالفات بشأن جمع التبرعات داخل المساجد خلال شهر رمضان المبارك حتى الآن.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش جولة تفقدية قام بها في مسجد الدولة الكبير للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأوضح الجبري ان «الأوقاف» تنسق مع «الشؤون» لإتمام عملية جمع التبرعات داخل المساجد على الوجه الأكمل ودون مخالفة القوانين ذات الصلة، لافتا إلى ان الوزارة استكملت استعداداتها وإجراءاتها الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الكبير خلال العشر الأواخر بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والصحة لتوفير التأمين والراحة للمصلين.

وذكر انه تم توفير اربع عيادات وخمس سيارات إسعاف فضلا عن 100 متطوع للمساهمة في تنظيم صلاة القيام بالمسجد.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي ان القائمين على العمل في المسجد الكبير أكملوا الاستعدادات الخاصة باستقبال المصلين خلال العشر الأواخر، مشيرا إلى الحرص على استقطاب القراء أصحاب الأصوات الشجية لإمتاع المصلين في أجواء إيمانية روحانية.