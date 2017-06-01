عني الإسلام بالمجتمع في كتابه وسنة نبيه وتمثل ذلك بأوامر وفرائض وشعائر اهتم الإسلام بتطبيق المجتمع لها وتأتي فريضة الزكاة من أوائل تلك الفرائض والشعائر التي حرص الإسلام على نشرها وأدائها في المجتمع شأنها شأن الصلاة، ففي آيات القرآن الكريم نجد المولى تبارك وتعالى يدعو عباده إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يقول تعالى (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) فالزكاة هي إحدى ركائز المجتمع ودعامة من دعائمه وبها تتمثل المحبة والإخاء والترابط بين أفراده، ولا شك بأنه قد لا يخلو مجتمع إلا ونجد فيه غنيا وفقيرا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن فقال له «إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».

وللزكاة شروط وأحكام منها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بالمعطي ومنها ما يتعلق بالآخذ، وتعني في اللغة البركة والنماء والطهارة والصلاح، وفي الشرع تطلق على أداء حق واجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب.

ورتب الله تعالى الأجر العظيم لعباده المزكين قال تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال «تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم».

وحذر الله تعالى من التفريط بهذا الركن العظيم قال تعالى «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».