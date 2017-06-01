هنأ أمين سر جمعية المنابر القرآنية د.سعيد الأصبحي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت الغالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيا الله يفرج عن الأمة ما هي فيه من محن، وأن يسبغ علينا وعلى المسلمين جميعا الأمن والأمان.

وأعلن الأصبحي عن إطلاق مشروع «كفالة حافظ يتيم» في غزة، موضحا أن إطلاق هذا المشروع المبارك يأتي تزامنا مع حلول هذا الشهر الفضيل، الذي تضاعف فيه الحسنات، وتتجه فيه القلوب بالإحسان والعطف والرحمة لجميع المسلمين حول العالم.

وعن تفاصيل المشروع بين أنه يعد كفالة علمية وقرآنية موجهة لأبنائنا وبناتنا في غزة في فلسطين، وأن المشروع يهدف إلى تحفيظ كتاب الله كاملا خلال 4 سنوات لجميع المستفيدين منه.

وأوضح أن عضو مجلس الإدارة الحالي د.خالد المذكور قد أفتى بجواز إخراج زكاة المال لهذا المشروع المبارك، لأنه موجه للأيتام لكفالتهم وتحفيظهم القرآن الكريم، وبذلك يكون الأجر مضاعفا بإذن الله تعالى، مبينا أنه الكفالة الشهرية لهذا المشروع المبارك تبلغ 30 دينارا ولمدة أربع سنوات، مذكرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا».

ودعا عموم المحسنين والمحسنات في هذا الشهر الفضيل إلى المساهمة في هذا المشروع الذي يقوم على تحفيظ أبناء المسلمين كتاب الله العظيم في هذه البقعة المباركة من بلاد المسلمين.