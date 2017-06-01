أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن البدء في توزيع السلة الرمضانية على الأسر المتعففة، كعادتها السنوية استعدادا للشهر الفضيل، والتي تضم المواد الأساسية التي تكفي لوجبة الإفطار، ما يساهم في رفع العبء عن كأهل الأسر الفقيرة خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر الزيد إن الجمعية وفرت سلة رمضانية لـ 6700 أسرة متعففة، مشيرا إلى أنها تحتوي العديد من المواد الغذائية التي تقدم في شهر الصيام كالأرز والتمر والعدس والشعرية والسكر، وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجونها في رمضان، كما سيتم توزيع 13 ألف كوبون على الأسر المتعففة داخل الكويت. وأضاف الزيد أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين منذ القدم، مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب على مركز العالم الإنساني وأميره قائد العمل الإنساني، مبينا أن «نماء» أنهت كل الاستعدادات الإدارية والميدانية لتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل الكويت، الذي تهدف من خلاله إلى إعانة الشرائح المستفيدة من المشروع على أداء هذه الفريضة العظيمة، وألا تقف الحواجز المادية وضيق ذات اليد حائلا أمام مشاركة المسلمين في أداء هذه الفريضة المباركة.