مساجد المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان قبل أكثر من 3 شهور

أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي د.أحمد العتيبي أن إدارة مساجد المحافظة حريصة على تطبيق قيمة الشراكة مع الآخر التي أعلنتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في استراتيجيتها، مما دعاها الى عقد شراكات مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية لتنظيم العمل خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال العتيبي في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية قام بها على مساجد محافظة الأحمدي إن الإدارة وبالتعاون مع الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والصحة والبلدية والإدارة العامة للإطفاء والطوارئ الطبية بالإضافة إلى جهات رسمية وأهلية أخرى تقيم العديد من الفعاليات والدروس والمحاضرات خلال هذه الليالي المباركة.

وذكر أن مراكز إدارة مساجد محافظة الأحمدي منذ أكثر من ثلاثة أشهر تستعد لاستقبال شهر رمضان الذي يشهد إقبالا متزايدا من أعداد المصلين الأمر الذي يجعلنا نسخر كل الطاقات والامكانيات لاستقبال المصلين، لافتا إلى أن الإدارة رفعت شعار «العمل ولا شيء غير العمل» في هذه الليالي المباركة وفي جميع المراكز الرمضانية الموزعة على المحافظة والتي تشرفنا بزيارتها والاطلاع على سير العمل ومتابعة توفير احتياجات ومتطلبات المصلين.

وأوضح أن إدارة مساجد الأحمدي ومن باب الشفافية والوضوح وضعت غرف متابعة فورية لاستقبال شكاوى المصلين وملاحظاتهم في كل مركز لضمان سرعة معالجة أي طارئ أو ملاحظة أو عائق يعترض طريق المصلين.