من منطلق قول الله عز وجل (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، اتخذت لجنة التعريف بالإسلام على عاتقها أمانة الدعوة إلى الله، وتعريف غير المسلمين بالإسلام، ونظرا للأعداد الكبيرة من المهتدين الجدد والذين هم في تزايد يوما بعد يوم بفضل الله ومنته فإن اللجنة أوجدت وقف «رعاية المهتدين الجدد» الذي يصرف من ريعه على تعليم هؤلاء المهتدين الجدد العلوم الشرعية والفقهية إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم والحديث وتعليم اللغة العربية من خلال الفصول الدراسية التي أنشأت لهذا الغرض.

ودعت اللجنة المحسنين لدعم هذا الوقف كصدقة جارية عنهم وعن والديهم ومن يحبون، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من الجاليات غير الناطقة بالعربية يبلغ 7622 شخصا سنويا، حيث يهدف المشروع إلى توفير ريع مستمر للصرف على المشاريع، تأهيل المهتدين الجدد المتميزين دعاة في المستقبل، نشر العلوم الشرعية على منهاج الوسطية، تحفيظ القرآن الكريم والسنه النبوية، تعليم اللغة العربية، وهو عبارة عن عمارة مكونة من 10 أدوار تحتوي على 50 شقة بتكلفة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، والسهم الوقفي بمبلغ 250 دينارا، وقف شقة غرفتين وصالة بـ 20000 دينار، وقف شقة غرفة وصالة 17000 دينار، ويمكن التواصل مع اللجنة على الأرقام 22444117 أو 97600074.