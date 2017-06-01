حرصت جمعية النجاة الخيرية كواحدة من أهم الجمعيات الكويتية على التواجد الميداني منذ اندلاع الأزمة السورية فسيرت عشرات القوافل الخيرية التي تنوعت بين المواد الغذائية والكساء والخيام والمواد الأساسية للإيواء، وكذلك العلاجات الطبية وبعدها اتجهت نحو تنفيذ برامج التمكين من خلال تشجيع الأسر على الإنتاج واستثمار الطاقات والمواهب من خلال المشاريع الإنتاجية وفتح المدارس التعليمية لمحو الأمية ومكافحة الجهل.

وفي هذا الصدد أعلن مدير إدارة المشاريع الإغاثية بالجمعية م.ثامر السحيب عن توزيع ١٠٤٠٠ وجبة إفطار صائم ساخنة استفاد منها اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي المملكة الأردنية، كما تقوم الجمعية بتوزيع السلال الغذائية التي تضم أهم المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة مدة شهر تقريبا، حيث ان الكثير من العوائل لا تستطيع الذهاب إلى ولائم الإفطار كونها لديها سيدات كبار في السن وشيوخ وأبناء صغار مما يصعب استفادتهم من الولائم، فنقوم بتوزع السلال الغذائية عليهم وبذلك يكون المتبرع الكريم لم يفطر بصدقته شخصا انما عائلة كاملة.

وذكر السحيب ان مشروع إفطار الصائم من أهم المشاريع الموسمية بالجمعية وقبل الشهر الفضيل قمنا باختيار الأماكن وتحديدها حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من اللاجئين علاوة على التعاقد مع الشركات والمؤسسات ذات السمعة الجيدة والتي تقدم منتجا يليق بقيمة العمل الخيري الكويتي وبفضل الله حقق المشروع نجاحات فاقت التوقع.