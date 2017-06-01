تقدم مسؤول المشاريع بلجنة زكاة الرميثية محمد القحطاني بالتهاني لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة وكل أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء، بقدوم شهر رمضان المبارك سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.

وقال القحطاني: نسعى في لجنة زكاة الرميثية لتلبية رغبات المتبرعين وتقديم الدعم والعون والمساندة للمعوزين، موضحا أنه بدأ العمل بلجنة منذ التأسيس وكنا نجوب الديوانيات لتقصي الأسر المتعففة ونسأل أهالي المنطقة إن كانوا يعرفون أسرة متعففة ووقتها لم تكن توافرت المصاعد فكنا نحمل المواد الغذائية ونصعد بها لأعلى المنازل وعلى أسطح العمارات لنوصلها للمستفيدين، ولله الحمد والمنة العمل أصبح حاليا أكثر تنظيما ودقة، وتوسعنا وحققنا مساعدات مميزة تجاه الكثير من العوائل التي تعيش على أرض الكويت، مبينا أن اللجنة لديها جملة من المشاريع الخيرية، ومن هذه المشاريع تقديم العون للأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت وخارجها وكفالة الأيتام وطلاب العلم المعسرين وتنفيذ مشاريع إنتاجية تحول العوائل الفقيرة من العوز إلى العطاء والإنتاج وكسب وسيلة الرزق التي تتماشى مع طبيعة الدولة التي تعمل بها.

وحيال ملف اليمن الذي تميزت به اللجنة قال: في اليمن قامت اللجنة بجهود إنسانية، حيث كفلت العديد من الأيتام، حيث تبلغ قيمة الكفالة 15 دينارا ونوفر لهم كسوة العيد والعيدية وأقامت حلقات تحفيظ القرآن الكريم لهم لتربيتهم على أخلاق ومبادئ القرآن الكريم.