المرزوق: قراءة العدادات يدوياً تقلل كفاءة التحصيل وتراكم المبالغ على المستهلكين



دارين العلي

وقّعت وزارة الكهرباء أمس مع شركة زين عقدا يشكل البنية التحتية لمنظومة العدادات الذكية ويختص بتطوير وإدارة وتشغيل هذه المنظومة التي ستطرح مناقصات توريد عداداتها وتركيبها في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.



وقال وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.عصام المرزوق إن منظومة العدادات الذكية تعتبر حجر أساس لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين، وهي النافذة الأولى للعلاقة بينهم وبين الوزارة.



من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت ايمان الروضان ان توقيع عقد مشروع منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء هو امتداد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين «زين» ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية.



وقدمت شركة زين ملخصا حول المشروع الذي ستنفذه الشركة مع شركاء استراتيجيين عالميين وتبلغ تكلفته 22 مليون دينار، حيث ستقوم «زين» ببناء الأنظمة وتركيب الأجهزة على مدى العامين المقبلين، ومن ثم إدارة المشروع في السنوات الخمس التالية لتصبح شريكا للوزارة في إدارة المشروع لسبع سنوات ستتولى بموجبها إدارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البلاد.



أما الطاقة الاستيعابية للمشروع فستتضمن بشكل مبدئي 880 ألف عداد ذكي مع امكانية التوسع المستقبلي الى 1.2 مليون عداد ذكي.

وفي مزيد من التفاصيل فقد بدأت بوادر العدادات الذكية تظهر جليا على أرض الواقع بعد سنوات طويلة عانى فيها هذا المشروع الكثير من التأخير والتعطيل لأسباب متعددة تخطتها أخيرا وزارة الكهرباء والماء التي وقعت أمس مع شركة زين عقدا يشكل البنية التحتية لمنظومة العدادات الذكية ويختص بتطوير وإدارة وتشغيل هذه المنظومة التي ستطرح مناقصات توريد عداداتها وتركيبها في غضون الأشهر الخمسة المقبلة.



اذن تخطت الوزارة العقبات التي حالت دون تنفيذ المشروع الذي وصفه وزير الكهرباء والماء وزير النفط م.عصام المرزوق بالخطوة الكبيرة نحو التحول الاستراتيجي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه في جانب الخدمات المقدمة للمستهلكين، معترفا أن النمط الحالي الذي يتم فيه قراءة العدادات يدويا قد أدى الى عدم كفاءة تحصيل مبالغ الاستهلاك وتراكمها على المستهلكين مما أدى الى استنزاف موارد الدولة في الاستهلاك وهو أمر غير مبرر لوزارة الكهرباء والماء.



وقال المرزوق في كلمة له خلال حفل التوقيع أن منظومة العدادات الذكية تعتبر حجر أساس لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستهلكين، وهي النافذة الأولى للعلاقة بينهم وبين الوزارة.



وأشار الى أن وزارة الكهرباء والماء بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية شملت تنفيذ دراسات ومشاريع تجريبية والحصول على استشارات متخصصة للوصول الى التصور الأفضل لتطبيق مشروع العدادات الذكية في الكويت، وتم الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة والمواصفات الفنية الملائمة والنموذج التعاقدي الأمثل الى أن تمت صياغة برنامج متكامل لتطبيق العدادات الذكية والذي يعتبر البنية التحتية لإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وما يتعلق بها من أنظمة اتصالات.



ولفت الى ان الهدف من المشروع هو ايجاد رابط ذي مصداقية عالية بين شبكة الوزارة والمستهلك، وتحصيل مبالغ الاستهلاك والحد من تراكمها، وتغيير النمط الاستهلاكي والحد من الهدر في الطاقة الكهربائية والمياه وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحديد الأعطال ومعالجتها بسرعة وكفاءة والحصول على البيانات بخصوص معدلات الاستهلاك والاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير.



شراكة إستراتيجيةمن جهتها قالت الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت ايمان الروضان ان توقيع عقد مشروع منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء هو امتداد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين زين ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية.



وأوضحت أن مشروع العدادات الذكية يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الكويت مشيرة الى أن تطبيق مشروع تكنولوجي بهذا الحجم يبرز رؤية الدولة نحو تطبيق نظام الحكومة الالكترونية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.



وذكرت أن مشروع العدادات الذكية يأتي ضمن خطط زين الاستراتيجية لنشر حلول المدن الذكية في الكويت حيث تتضمن رؤيتها تبني العديد من المشاريع المستقبلية التي ستساهم في تحقيق رؤيتها في التحول الى مزود الاتصالات الرقمي المتكامل.



ولفتت الى أن زين ستقوم في هذا المشروع الحيوي بابتكار أنظمة دفع شبيهة بتلك التي تقدمها لعملائها حيث سيتمكن المواطن والمقيم من دفع مستحقات الكهرباء والماء مسبقا أو بشكل آجل وذلك حسب ما يناسب احتياجاتهم.



وقالت: «تتضمن الخطة أيضا تسخير قنوات الدفع الخاصة بزين مثل موقع الشركة الالكتروني وفروعها المنتشرة في البلاد وأجهزة الدفع الآلي المنتشرة في المجمعات والمناطق السكنية والهيئات الحكومية والخاصة بالاضافة الى خبراتها الرائدة في خدمة العملاء».

880 ألف عداد قابلة للزيادة

قدمت شركة زين ملخصا حول المشروع الذي ستنفذه الشركة مع شركاء استراتيجيين عالميين وتبلغ تكلفته 22 مليون دينار حيث ستقوم «زين» ببناء الأنظمة وتركيب الأجهزة على مدى العامين المقبلين ومن ثم إدارة المشروع في السنوات الخمس التالية لتصبح شريكا للوزارة في إدارة المشروع لسبع سنوات ستتولي بموجبها إدارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البلاد.

أما الطاقة الاستيعابية للمشروع فستتضمن بشكل مبدئي 880 ألف عداد ذكي مع امكانية التوسع المستقبلي الى 1.2 مليون عداد ذكي وسيتم تخصيص الدفعة الأولى من العدادات للعقارات الاستثمارية والصناعية والزراعية.

وأشارت الشركة الى أن دورها في المنظومة يشمل أيضا توريد وتركيب 5 آلاف عداد ذكي بشكل أولي بأعلى المواصفات العالمية على أن تقوم بتوفير وإدارة أنظمة تشغيل العدادات الذكية وتوفير قاعدة بيانات ضخمة مخصصة للمشروع ورفع مستوى مركز الاتصال الحالي ليعمل على مدار الساعة وتوفير وإدارة نظام فوترة الكتروني آمن.