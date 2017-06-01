كونا: حذرت إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الافقية بسبب اشتداد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر في هذه الفترة من العام بموسم «البوارح» الذي يصاحبه نشاط ملحوظ في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والاتربة.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة مغبرا عموما مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية التي قد تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة ما يؤدي الى انخفاض ملحوظ في الرؤية الافقية الى اقل من الف متر واحتمال انعدام الرؤية على بعض المناطق المكشوفة.

واوضح ان الرؤية ستتحسن بشكل طفيف اثناء ساعات الليل على ان يبدأ التحسن الفعلي في حالة الطقس غدا الجمعة، مشيرا الى ان البحر سيكون اليوم معتدلا الى عالي الموج ويتراوح ارتفاعه من أربع الى ثماني اقدام.