بشرى شعبان

عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد المهدي نتائج تقرير المتابعة السنوي ما قبل الحساب الختامي لخطة التنمية المنتهية في 31 مارس الماضي 2016/2017 والتي تشتمل على اجمالي المشاريع التنموية ونسب الإنجاز فيها وكذلك نسب الإنفاق فضلا عن إجمالي المشاريع الاستراتيجية وكلفتها المالية ونسب الإنفاق فيها.

واكد المهدي خلال مؤتمر صحافي أن إجمالي المشروعات التنموية وفقا لتقرير المتابعة السنوي بلغ 279 مشروعا بينها 25 تم انجازها و152 في المرحلة التنفيذية و91 في المرحلة التحضيرية.

وكشف د.المهدي أن إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات الخطة 2016/2017 يبلغ 3 مليارات دينار انفق منها ملياران و280 مليون دينار مقارنة بالخطة السابقة 2015/2016 والتي بلغ اجمالي مشروعاتها 529 مشروعا بقيمة اعتمادات مالية بلغت 5 مليارات و860 مليون دينار.

وذكر ان توزيع المشروعات من حيث التصنيف يشير إلى وجود 185 مشروعا في مجال التنمية البشرية والمجتمعية باعتمادات سنوية بلغت 872 مليون دينار ونسبة إنفاق بلغت 70.6% وكذلك 77 مشروعا في مجال التنمية الاقتصادية باعتمادات سنوية بلغت 2.1 مليار دينار بنسبة إنفاق بلغت 79% فضلا عن 17 مشروعا في مجال التنمية الإدارية باعتمادات سنوية بلغت 7.3 ملايين دينار بنسبة انفاق 8.2%.

وفيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية أعلن د.المهدي أنها تبلغ 35 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ مليارين و200 مليون دينار انفق منها 79.7% مشيرا إلى أن نسب الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بوزارة الصحة بلغت 66.6% وفي وزارة الأشغال بلغت 89.6% وفي مؤسسة البترول الكويتية 82.7% وفي جامعة الكويت 83.4%.

وحول نسب الإنجاز في المشروعات الاستراتيجية، ذكر د.المهدي أنها بلغت في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 40.7% وفي مشروع مصفاة الزور 20% وفي مشروع الوقود البيئي 80.9%، وفي مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد 71.6% وفي مشروع ميناء مبارك الكبير 49.5% وفي مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت 0.5% وفي مشروع مستشفى جابر الأحمد 96.4% وفي مشروع المباني الجديدة لمستشفى الفروانية 21.2% وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 24% وفي مشروع مستشفى العدان 8%.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي أن عملية المتابعة تعتبر أداة هامة من أدوات التخطيط والتي من شأنها متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والوقوف على ما قد يواجهها من تحديات والعمل على حلها ومن ثم سرعة التنفيذ.

واشار الرفاعي الى استمرار قطاع التخطيط والمتابعة في عمليات المتابعة لمختلف المشاريع التنموية بهدف مقارنة جداولها الزمنية بما يتم إنجازه على ارض الواقع فضلا عن تلمس أي تحديات تحتاج الى تذليل مع الجهات الحكومية المعنية حتى يتسنى للجهات تنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية وفقا للمواعيد المتفق عليها.

من جهة اخرى، كشف الرفاعي عن مواعيد الانتهاء من انجاز المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة التنمية ومنها مشروع المطار الذي يستمر إنجازه خلال الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025 ومشروع جنوب المطلاع الذي ينتهي في اول سبتمبر 2019 ومشروع مستشفى الفروانية نهاية 2019 ومستشفى الصباح الجديد أغسطس 2018 ومستشفى العدان يناير 2020 ومستشفى جابر الأحمد سبتمبر 2017 وجسر الشيخ جابر الاحمد نوفمبر 2018 وميناء مبارك الكبير نهاية 2019 ومشروع البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية نهاية 2019 وكليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة نهاية 2019 وكليات العمارة والعلوم وهندسة الحاسوب مارس 2021 ومركز الخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية مايو 2020 والمباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية نهاية 2019.