آلاء خليفة

برعاية الشيخة أمل حمود الصباح رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية ودعما للطاقات الشبابية انطلقت البرامج الريادية التابعة للمبادرة الوطنية « لا تحاتي خلك ريادي » وبرعاية استراتيجية من وزارة الدولة للشباب ووزارة الإعلام ، هذه الأنشطة جاءت تزامنا مع إعلان الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017، وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يركز في خطاباته على أن الشباب هم عماد الوطن.

هذا، وتحت إشراف مركز ريادة الأعمال وبقيادة عبير الراشد فتحت أبواب التحصيل الثقافي لشباب الكويت والتحصيل العلمي من المناهل الريادية وتأسيس المشاريع الحرة وفق أسس مهنية عالية وبمشاركة مجموعة من النخبة من المستشارين الأكاديميين من أصحاب العقول النيرة من ضمنهم منال الفضلي مستشار تطوير في المبادرة الوطنية ود. رهام الحميان ود. تركي العازمي والعديد من غيرهم من المدربين الذين ساهموا في استقطاب وتدريب أربعين مبادرا من الشباب الكويتي الواعد الذي قام بالانضمام للورش العملية والمحاضرات المتخصصة في التفكير الإبداعي والتخطيط الناجح ودراسة الجدوى والحماية القانونية للمشاريع خلال شهري أبريل ومايو السابقين ضمن سلسلة البرامج الريادية التابعة للمبادرة الوطنية الشبابية « لا تحاتي خلك ريادي » لتأهيل أصحاب الهوايات والمهن المحترفة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وفي اليوم الختامي تم عرض بعض المشاريع للرواد المشاركين من الشباب والفتيات من أصحاب الهمم العالية والإبداعات الفكرية ، ونود الإشارة الى أن جميع البرامج وورش العمل قد قدمت بالمجان وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة للشباب.