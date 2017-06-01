كريم طارق

أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد عن إطلاق خدمات البوابة المطورة «خدمة أسهل» وذلك بعد الانتهاء من تطوير أكثر من 40 خدمة من الخدمات التي تقدمها الهـيئة لأصحاب الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف العمل ببوابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل http://www.mosal.gov.kw من تاريخ 1/6/2017 والبدء في استخدام بوابة هيئة القوى العاملة «خدمة اسهل».

وأضافت المزيد أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتقديم خدمات مميزة لأصحاب الأعمال، مشددة على ضرورة قيام أصحاب الأعمال المباشرة بتسجيل أرقام تلفونات المفوض وتعبئة النموذج وتسليمه في إدارة العمل التابعة لملف الشركة قسم تسجيل البيانات مراقبة تسجيل البيانات.

وأشارت إلى أن الهيئة تستقبل كل الاستفسارات الخاصة بتلك الخدمة الجديدة، لافتة إلى أنه للتعرف على طريقة التسجيل يرجى الاتصال على مركز الاتصال لخدمة أسهل على الرقم 1890012، مبينة أن مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان الفضيل من الساعة 9:30 الى الساعة 2:30، أو عبر الاستفسار من الموقع الالكتروني التابع للهيئة العامة للقوى العاملة.