

أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات والأسواق التجارية بمنطقة المهبولة وأبو حليفة والمنقف والتي من شأنها قد أسفرت عن تحرير27 مخالفة وإزالة 74 إعلاناً عشوائياً من شوارع وميادين تلك المناطق وطلب غلق لمحل.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، إن هذه الجولات أتت بغرض الكشف على المحلات ومدى التزامها بقوانين وأنظمة البلدية وخلو الشوارع من ظاهرة الإعلانات العشوائية التي قد تسبب حجب الرؤية على سائقي السيارات وتشويه المنظر العام للبلاد.

وأضافت الإدارة أن المخالفات اشتملت على العمل بدون شهادة صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وعدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز وفتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية .

كما دعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات التجارية في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر (184448)أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.