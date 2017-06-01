

أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة الأغذية المستوردة بحملة موسعة على منافذ تخزين السلع الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها وسلامتها وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث تم إتلاف 13120 كرتوناً بزنة 800 كيلو جرام لـ 18 شركة .

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن الحملة كانت تهدف إلى رصد المخالفات والكشف على السلع الغذائية قبل عملية توزيعها إلى السوق وذلك عن طريق الفحص المخبري وتوجه المفتشين لتلك المخازن والقيام بعملية المصادرة وتحرير المخالفات اللازمة لأصحاب الشأن .

كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط المباشر (184448)أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun.