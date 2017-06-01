

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، د.محمد الطبطبائي، إنجاز اللجنة دراسة تخص القوانين الكويتية ذات الصلة بالشريعة الإسلامية ووضع التعديلات المقترحة لها والكفيلة بتوافقها معها.

وقال الطبطبائي على هامش أعمال الملتقى الرمضاني الأول للجنة مساء أمس الأربعاء، "إن اللجنة الاستشارية العليا انتهت من تلك المرحلة في فترة استغرقت سبعة أشهر ومن خلال اتباع منهجية جديدة في أسلوب عملنا وتنفيذ المسؤولية الكبيرة الملقاة علينا"، مشيدا بالدعم الكريم من قبل القيادة الرشيدة لأعمال اللجنة.

وأضاف أن اللجنة وضعت خطة لتهيئة الأجواء من خلال ثلاثين مشروعاً تتناول مختلف جوانب الحياة في المجتمع الكويتي سواء الثقافية أو الاجتماعية أو التربوية أو الدعوية أو الإعلامية وقد تمت مراعاة الواقع الذي تعيشه البلاد.

وأوضح أن اللجنة أنجزت مرحلة وضع خطة التهيئة ودراسة القوانين للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وانتقلت إلى مرحلة أخرى تتمثل في مساعدة المؤسسات المختلفة على تحقيق الأهداف المنشودة من المشاريع المقدمة لها.

وتقدم الطبطبائي إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية وجميع المواطنين والمقيمين بخالص التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك سائلا الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري أسست عام 1991 وتتولى وضع الخطط وتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها.