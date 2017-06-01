

قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اليوم الخميس، إن قيمة المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 395.4 ألف دينار كويتي (1.3 مليون دولار أمريكي).

وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي، إن (نزع الملكية) أصدرت التقرير الإحصائي لشهر مايو الماضي متضمنا المعاملات الصادرة والواردة وتحديد العقارات المستملكة إضافة إلى إصدار كتابين هما التثمين وآخر لإعادة النظر للأفراد.

وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال مايو الماضي 1303 معاملة و159 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية في حين بلغ اجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 1547 معاملة.