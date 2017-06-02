الأنصاري: حملة إفطار صائم تؤكد حرصنا على الالتزام بتطوير العمل الخيري بالكويت

استهل البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ حملة إفطار صائم داخل صالات الأفراح، بإفطار أكثر من 2500 صائم من رواد مراكز تنمية المجتمع.

وبدأت حملة إفطار صائم التي تطلق لأول مرة بالكويت تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية أول أيام شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل بهدف إفطار 150 ألف صائم في صالات مركز تنمية المجتمع بمناطق بيان وصباح السالم وسعد العبدالله وعبدالله المبارك وجابر العلي.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري قائلا: ان مبادرة إفطار صائم داخل قاعات الأفراح تأتي ضمن برامج البنك الكويتي للطعام خلال شهر رمضان الحافلة بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية، التي ترسخ التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

وأضاف أن البنك الكويتي للطعام يواصل حملته إفطار صائم في مواقع مختلفة في الكويت من خلال مراكز تنمية المجتمع، ويقوم فريقه التطوعي بإعداد وتجهيز الوجبات بشكل يومي حتى نهاية الشهر، وتغطي أماكن الإفطار مختلف المحافظات والمدن العمالية بجميع محافظات الكويت حتى يستطيع الصائم الوصول إلى اقرب صالة أفراح تكون قريبة من محل إقامته.

وأكد أن إطلاق حملة إفطار صائم داخل قاعات الأفراح تأتي انطلاقا من باب المسؤولية المجتمعية للبنك الكويتي للطعام وحرصا منه على تجسيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم التراحم الإنساني بين أبناء المجتمع الكويتي في شهر رمضان المبارك.

ويخاطب البنك الكويتي للطعام أهل الكويت الكرام أنه بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم ويصل خير الكويت بلد قائد الإنسانية إلى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء البلاد، حيث تكلفة إفطار الشخص الواحد 1 دينار تكفل طعام الصائم طوال شهر رمضان داخل الكويت. ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

وقد انشأ البنك الكويتي للطعام بمبادرة من رجل الأعمال بدر ناصر الخرافي وذلك بعد اخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم أ/76 لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.