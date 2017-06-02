صرحت رئيسة قسم خدمة الشركات في بيت الزكاة أبرار الياسين بأن البيت يوفر خدمة احتساب زكاة الأسهم 2016 للأفراد والشركات عبر موقعه الالكتروني والعديد من الوسائل الأخرى، وأن هذه متوفرة عبر موقع بيت الزكاة zakathouse.org.kw كما انها متوفرة في المبنى الرئيسي للبيت بضاحية الشهداء والمراكز الايرادية المنتشرة في جميع محافظات الكويت بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية.

وأضافت ان الخدمة تتضمن احتساب زكاة الأسهم بنوعيها سواء تلك المتخذة بغرض الاستثمار طويل الأجل أو بغرض المتاجرة (المضاربة) وذلك وفق ما أفتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وفتاوى وتوصيات قضايا الزكاة المعاصرة. كما يمكن للجمهور سواء أكانوا أفراداً أو شركات التواصل مع بيت الزكاة لاحتساب زكاة الأسهم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94443366.

ولفتت إلى أن البيت يقوم حاليا بطباعة كتيب دليل زكاة الأسهم 2017 الذي يحتوي على مقدار الزكاة للسهم الواحد لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء بالسوق الرسمي او الموازي وكذلك يحتوي على فتاوى خاصة بالتعاملات المالية الخاصة بالأسهم وبعض الامثلة لطريقة الاحتساب وتوزيعه مجانا على الجمهور من خلال المراكز الإيرادية وصالات المحسنين في أفرع البيت بالمحافظات.